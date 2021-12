Santo Antônio Além do Carmo ganha museu e nova iluminação em LED

O Santo Antônio Além do Carmo, localizado no Centro Histórico de Salvador, ganhou novos atrativos. Conhecido por abrigar diversas opções gastronômicas, culturais e de lazer, o lugar agora é sede do “Museu do Mar Aleixo Belov”. A novidade foi anunciada pela Prefeitura da cidade.

Além da atração, o bairro também ganhou nova iluminação pública, de LED, fruto de uma iniciativa promovida pela Prefeitura por meio do programa “Iluminando Nosso Bairro” (INB). Foram instalados 172 novos pontos de luz em 30 logradouros.

Situado em um amplo casarão amarelo, no Largo de Santo Antônio, o mais novo espaço cultural da cidade foi inaugurado nesta quarta-feira (2). Participaram da solenidade o prefeito Bruno Reis e o próprio Aleixo Belov, velejador e criador do museu e da fundação que levam seu nome. Também estiveram presentes o titular da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), Fábio Mota; das fundações Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro, e Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield; e demais gestores municipais.

O museu conta com um rico acervo proveniente das cincos voltas realizadas por Belov pelo mundo. No local, o público encontra, por exemplo, conchas marinhas, pedras vulcânicas, cartas náuticas, obras artísticas, pinturas, fotografias, exposições virtuais, além do barco “Três Marias”, com o qual o velejador completou sozinho três dessas viagens.

Imagem: Valter Pontes/Secom

O espaço contribuirá para o turismo da capital baiana, contando a história da Baía de Todos-os-Santos e das diversas expedições feitas por Aleixo, que é ucraniano radicado na Bahia.

As visitações podem ser feitas de terça a domingo, das 10h às 18h. Até este domingo (5), o espaço conta com preços especiais para os visitantes: moradores do Santo Antônio Além do Carmo podem entrar gratuitamente no local, já outros visitantes pagam meia entrada de R$10.