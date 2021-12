Saque do FGTS disponível para os trabalhadores; confira quem recebe

As parcelas estão sendo repassadas para os trabalhadores que nasceram no mês de dezembro e aderiram a modalidade de saque.

O saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) já foi liberado para o último grupo de beneficiários do ano. As parcelas estão sendo repassadas para os trabalhadores que nasceram no mês de dezembro e aderiram a modalidade de saque. Eles têm até 90 dias para sacar a quantia.

A modalidade concede pagamentos anuais aos trabalhadores que optam por ela. Todavia, ao aderir o saque-aniversário o cidadão perde o direito do saque-rescisão diante demissão sem justa causa. Neste caso, apenas a multa rescisória de 40% sobre o acumulo do FGTS é liberada.

Valores do saque-aniversário do FGTS

Os valores do saque-aniversário são repassados proporcionalmente ao saldo que o trabalhador possui em suas contas no Fundo de Garantia. Em alguns casos, a quantia recebe uma parcela adicional prevista em lei. Veja:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900

Como aderir ao saque-aniversário do FGTS

Para aderir a modalidade é necessário baixar o aplicativo do FGTS e seguir os passos abaixo:

Abra o app e crie uma conta ou acesse caso já tenha um cadastro; Clique em “Meu FGTS” e depois em “Saque-aniversário”; Em seguida, uma página será aberta contendo as informações da modalidade; Leia com atenção e vá em “concordo”; Por fim, clique em “aderir saque-aniversário”.

Pronto, a solicitação foi aceita. Agora basta aguardar o mês do seu aniversário para receber os valores do seu saque-aniversário da Caixa Econômica.

Calendário do saque-aniversário do FGTS

Confira abaixo o cronograma de 2021:

Mês do aniversário Início do saque Fim do saque Janeiro 4 de janeiro de 2021 31 de março de 2021 Fevereiro 1º de fevereiro de 2021 30 de abril de 2021 Março 1º de março de 2021 31 de maio de 2021 Abril 1º de abril de 2021 30 de junho de 2021 Maio 3 de maio de 2021 30 de julho de 2021 Junho 1º de junho de 2021 31 de agosto de 2021 Julho 1º de julho de 2021 30 de setembro de 2021 Agosto 2 de agosto de 2021 29 de outubro de 2021 Setembro 1º de setembro de 2021 30 de novembro de 2021 Outubro 1º de outubro de 2021 31 de dezembro de 2021 Novembro 1º de novembro de 2021 31 de janeiro de 2022 Dezembro 1º de dezembro de 2021 28 de fevereiro de 2022