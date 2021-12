Sarah Andrade desabafa após áudios vazados da mãe: ‘Atrapalhou pra caramba’

Sarah Andrade resolveu se posicionar após a polêmica dos áudios vazados onde sua mãe, Maria Abadia, criticava Lucas Vianna. Através de seu perfil do Instagram, a ex-BBB revelou que a mãe estaria arrependida.

“Minha mãe não teve a oportunidade de conhecer ele. O que ela conheceu dele foi o que vocês falavam, então influenciou muito no pensamento dela. Cuidado, vocês acham que sabem (das coisas). Ela não teve a oportunidade de conhecer ele nesses últimos meses, porque ela não morava em São Paulo”, disse.

“O que ela falou do Lucas ali, ela já se arrependeu. A gente conversou pra caramba. Ela estava com medo de falar aqui na internet e distorcerem as palavras dela, porque ela fica com medo disso. Muitas coisas que vocês falaram influenciaram nos pensamentos dela e isso foi muito difícil pra mim no meu relacionamento. Atrapalhou pra caramba”, completou.

Sarah ainda revelou que as falas de sua mãe não condizem com a realidade. “Eu adoro o Lucas, a família dele. Todo mundo sempre me tratou muito bem e eu tenho o dever de tratar de volta todos muito bem. Eles foram muito importantes pra mim nos últimos meses, porque eu estava sozinha aqui em São Paulo. Eles foram todos a minha segunda família”.

Por fim, a ex-BBB pediu aos seguidores que poupassem sua mãe das críticas. “Cuidado, vocês querem agir do jeito de vocês… Eu aguento, mas ela, eu não quero que vocês fiquem falando nada pra ela. Se coloquem no lugar do outro, pensem se fosse na vida e no dia a dia de vocês… algumas coisas que vocês falam pra ela, se fosse as mães de vocês escutando. Tomem muito cuidado”, encerrou.