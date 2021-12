Sarah Poncio diz que Jonathan e Letícia vivem romance: ‘As máscaras caem’

Mais uma vez a família Poncio aparece no olho do furacão por conta de mais uma polêmica. O novo capítulo do grande livro de tretas aconteceu na madrugada desta terça-feira (7), quando Sarah Poncio resolveu abrir o jogo e falar o que pensa.

Tudo começou quando um perfil de fofocas intitulado “casofamilia”, diz, ter descoberto através de um aplicativo, que Letícia respondeu um pergunta de Jonathan Couto. Em inglês, o questionamento era “Você me ama?”, e a resposta veio em formato de boomerang com uma afirmativa.

“Ela respondeu a pergunta do Jonathan e o marcou escondido! O que ela não estava esperando é que daria pra ver no aplicativo, meu pai! O lovezinho entre os dois é real”, escreveu o perfil ao divulgar prints.

Quem resolveu desabafar na rede social foi Sarah Poncio, que terminou o casamento em setembro deste ano. “As máscaras caem, ninguém segura um personagem por tanto tempo… Mas que sejam felizes! Tomara que o resto do que eu estou sabendo, vi/li as pessoas também possam saber”, escreveu.

Para você que está um pouco perdido, vale lembrar que em 2016 Sarah estava grávida de seu primeiro filho, quando Jonathan a traiu com Letícia, a última tinha um relacionamento com Saulo, que é irmão de Sarah. Nesse auê, Letícia engravidou, Saulo assumiu a paternidade, mas a criança é filha de Jonathan.

Logo após, Letícia Almeida usou se perfil do Instagram para confirmar a interação através da caixinha de perguntas, mas negou um retorno do ex-casal. “O Jonathan é o pai da minha filha. Apesar de ainda lidar com o passado, ainda ter muito a superar, todo dia eu tenho que lidar com a realidade do que é mais importante: a Madah [filha], só ela importa. Eu não tenho, rigorosamente, nenhuma relação com o Jonathan, além do fato de ele ser o pai da Madah e falarmos sobre ela. Não há romance, troca de mensagens nesse sentido, nada”, disse.

Acontece que a própria Sarah Poncio rebateu e afirmou que Letícia e Jonathan se encontraram em um apartamento da família. “E a história da carona se repete Depois, quando eu brotar com foto e câmera de segurança (porque o apê que eles ficam é da minha família, não sei se ela lembra), ela vem com aquela história que negou por medo de julgamento”, afirmou.

Sarah ainda ironizou e disse ter até foto do momento. Letícia, por sua vez, continuou desabafando e afirmou que vai ignorar essa história.

“Eu respondi a pergunta com cordialidade, com um joinha de amiga, não de romance. Estou lutando para superar tudo que aconteceu e aceitar a realidade de que ele estará na minha vida para sempre, pois é pai da minha filha. eu só quero paz. Quero deixar tudo isso para trás”, finalizou.