Sarah Pôncio perde guarda de filho adotivo: ‘Estou quebrada por dentro’

Sarah Pôncio estava em processo de adoção do pequeno Josué desde o começo de 2020, quando soube que a família da criança não tinha condições financeiras para criá-lo. Sarah, porém, acabou perdendo a guarda da criança para a mãe biológica do garoto. ⁠

De acordo com o perfil do Instagram “Caso Família”, a mãe biológica do menino alegou estar mal psicologicamente e pediu a guarda de Josué, cujo nome de registro é Oseias, de volta e seu pedido foi acatado por um juiz.

A influenciadora digital utilizou suas redes sociais para fazer um longo desabafo. Veja na íntegra abaixo:

“Nunca pensei que precisaria escrever um texto como este, mas vamos lá… Ninguém consegue explicar o que é ser mãe. Por exemplo, não consigo me visualizar antes dos meus filhos. Eles são, e para sempre serão, uma parte da minha alma. Quando eu encontrei o Josué, eu me tornei mãe mais uma vez. Ao longo de toda nossa experiência, compartilhei todo o amor que pude com esse bebê, que tanto merecia afeto e carinho. Não importa o que digam, eu serei eternamente sua mãe. Eu cuidei dele com zelo, nutri com afago e vivi sua vida em cada célula do meu corpo.