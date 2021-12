Satiko: entenda o que é a influenciadora virtual de Sabrina Sato e seu impacto em ações

Um novo fenômeno do marketing de influência, que tem sido adotado por diversas marcas e figuras públicas é o influenciador virtual. Esse elemento nada mais é, do que personagens fictícias, não humanas que reforçam o posicionamentos das empresas e pessoas e fortalecem a relação com o público.

“A diferença entre a publicidade do influenciador real e o virtual, é que, apesar do auge do fenômeno, alguns produtos precisam da imagem do ser humano, é o que chamamos de humanizar a marca. Precisamos de pessoas reais, com problemas reais. Dependendo do produto, é possível o uso do virtual pois é algo que chama atenção, pode engajar mais e alcançar uma audiência maior. Mas, quando falamos de um produto que necessita de um contexto real, eu apoio o uso do influenciador real. A principal diferença é a humanização e o contexto de realidade”, explica ela.