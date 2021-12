Saúde mental e longo prazo: Qual a relação?

Você já parou para pensar na relação entre saúde mental e longo prazo? Se ainda não fez essa análise, este é um bom momento para pensar sobre o assunto.

Afinal, apesar de o “aqui e agora” ser fundamental para controlar a ansiedade e o estresse, pensar no futuro é algo que nos motiva e dá sentido à vida.

Por isso, unimos algumas considerações importantes sobre este tema neste conteúdo. Esperamos lhe ajudar a refletir de uma maneira positiva. Vamos lá!

Qual a relação entre saúde mental e longo prazo?

A relação da saúde mental e longo prazo é bem evidente quando paramos para pensar no assunto.

Isso porque a nossa vida é muito atrelada ao futuro. Por isso, quando pensamos nas nossas metas, tendemos a pensar, acima de tudo, na nossa vida, nos nossos sonhos e nas sensações boas que queremos sentir, certo?

Para exemplificar melhor, listamos alguns outros pontos de encontro que existem entre saúde mental e longo prazo:

1. Metas de vida geram motivação

Quem aqui que se sente motivado sem ter uma meta a ser atingida? Pois é!

Mesmo que a meta pareça boba para alguém, se é uma meta para você, ela irá lhe motivar. Afinal, agir apenas no piloto automático, sem nenhum foco futuro, pode ser monótono e pode fazer com que você se sinta triste, cansado, etc.

Portanto, pense nas suas metas: elas não precisam ser gigantes. Pequenas metas também importam. 😉

2. Somos mais felizes quando temos propósitos

A sensação de bem-estar e felicidade podem ser afloradas quando temos propósitos para a nossa vida. Isso porque enxergamos um futuro melhor, mais positivo e empolgante. E tudo isso faz com que a relação entre saúde mental e longo prazo seja evidente.

3. Sentimos o bem-estar de atingir objetivos

Quem nunca se sentiu realizado ao atingir um objetivo importante? Pense sobre isso.

Nossa vida ganha mais alegria e sensações positivas quando conseguimos “chegar lá” com algo importante, você não acha?

Por isso, comece a pensar em objetivos que podem fazer você se sentir mais realizado no dia a dia.

4. Damos mais sentido à vida

A vida é incrível. Mas ela é mais incrível ainda quando conseguimos encontrar razões para viver e ser feliz. E uma dessas razões são os nossos planos de longo prazo.

Ter propósitos, sonhos e objetivos nos ajuda a dar mais sentido à vida, fazendo com que percebamos que vale a pena seguir em frente.

5. Agimos de forma menos impulsiva – causando menos arrependimento

A relação entre saúde mental e longo prazo também se envolve com o nosso pensamento e a nossa forma de agir.

Quando temos um objetivo, por exemplo, de emagrecer, pensamos mais vezes antes de simplesmente comer fast food, correto? Mas, quando não temos esse objetivo, podemos “comer qualquer coisa” e apenas se arrepender depois de ver o resultado na balança.

Esse é apenas um dos milhares de exemplos que poderíamos dar. Mas, o que queremos transparecer aqui é que é importante pensarmos no futuro, nutrir sonhos e correr atrás deles. Pois tudo isso pode dar mais cor à nossa vida.

Sonhe e vá em frente!