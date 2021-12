Schneider abre vagas de emprego; veja cargos

A Schneider Electric faz parte de um grupo multinacional da França e é especializada em produtos de distribuição de energia, automação e controle. A empresa está com NOVAS vagas de emprego abertas em São Paulo. Confira, abaixo, como realizar sua inscrição!

Schneider anuncia NOVAS oportunidades de emprego

Pensando em expandir seu quadro de funcionários na cidade de São Paulo, a Schneider Electric está oferecendo vagas em várias áreas de atuação.

A Schneider é uma empresa global especialista em energia, controle e automação, atuando no mercado desde o ano de 1836.



O seu principal objetivo é oferecer aos seus clientes sistemas de operações complexos e tecnologias para um gerenciamento eficaz em suas empresas.

Com o aumento da demanda de trabalho na cidade de São Paulo, a empresa está contratando novos profissionais para ocupar cargos em diversas áreas de atuação, confira as chances:

Analista de Dados Sênior;

Analista de Sustentabilidade Sênior;

Consultor Técnico Sênior;

Analista de Comunicação e Marketing Sênior;

Assistente de Suporte Técnico;

Especialista em Compras;

Coordenador de Planejamento de Demanda;

Especialista de Dados;

Chefe de Produtos Sênior, entre outras.

Todas as vagas exigem níveis de escolaridade superior ou técnico completo, além de experiência anterior ao cargo pretendido.

A empresa oferece aos seus colaboradores algumas vantagens, tais como: assistência médica e odontológica, auxílio academia, auxílio creche, restaurante interno, horários flexíveis, participação de lucros, etc.

Como realizar a sua inscrição

Mora na cidade de São Paulo e está em busca de recolocação no mercado de trabalho? Confira todas as informações adicionais e realize sua inscrição para fazer parte da equipe de funcionários da empresa Schneider através do link de participação.

