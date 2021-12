Se arrependeu? Veja 4 truques que aceleram o crescimento do cabelo

Quando o assunto é cabelo sempre tem aquela vontade repentina de mudar o visual, muitas vezes o corte é a primeira opção. Muitas vezes o resultado não é aquele tão esperado e dá aquela vontade de que volte logo ao tamanho normal. Se você também é uma das arrependidas essas dicas vão te ajudar. Então, prepara o print!

A hidratação é fundamental para o cabelo, e quando o assunto é crescimento das madeixas ela é ainda mais essencial, principalmente aquelas que tenha óleo de coco ou de Rícino. Por isso é recomendado que seja feito pelo menos uma vez por semana, e o truque é usar a máscara entre o shampoo e o condicionador. Mas cuidado com os resíduos deixados pelos cremes, eles podem dificultar o desenvolvimento do fio.

Essa dica pode parecer meio estranha, mas calma que vamos te explicar! O corte regular é necessário para o desenvolvimento dos fios e para retirada das células mortas. As pontas duplas são vilãs quando o assunto é crescimento das madeixas, por isso é sempre bom cortar as pontinhas a cada 15 dias.

Como qualquer parte do corpo a alimentação é a chave para bons resultados. A saúde capilar está diretamente ligada as vitaminas C, ao ferro e ao Zinco, então o truque é investir em alimentos antioxidantes.

Massagear o couro cabeludo

O crescimento também está ligado a circulação sanguínea no couro cabeludo, que é influenciada pelas massagens na hora de lavar e hidratar. Uma boa dica é realizar essas massagens na hora que estiver aplicando os óleos capilares.

Receitinhas caseiras podem ser a melhor opção para devolver nutrientes que o cabelo pode acabar perdendo ao longo das lavagens.