Se preparando para 2022? Aprenda como fazer o planejamento estratégico da sua empresa

O final do ano provoca sempre um turbilhão dentro das empresas.

Encerramentos de ciclo, fechamento de caixa, aumento de demanda, importantes feriados, 13° salário… Aff!

Parece que a cabeça vai explodir, ainda mais que, em meio a tudo isso, precisamos pensar no planejamento para o ano seguinte. Você faz o planejamento estratégico da sua empresa, não é?

Planejar significa traçar metas e estratégias, reconhecer cenários, estipular prazos, revisitar a visão do negócio, analisar fraquezas e oportunidades, mas acima de tudo, revisitar o negócio para compreender onde está e onde quer chegar.

Considerando condições internas e externas que interferem diretamente no negócio, o planejamento estratégico é desenvolvido para definir objetivos empresariais, alinhamento com a missão do negócio e parâmetros esperados para o final do ano seguinte.

Não é simples, exige reflexão, concentração e pesquisa, mas otimiza a execução de ações e iniciativas estratégicas, além de diminuir os riscos de erros, falhas ou equívocos comportamentais, além de possibilitar o alinhamento da atuação das equipes de trabalho em direção aos objetivos comuns.

Para auxiliar você, que nunca fez um planejamento estratégico, mas que já entendeu a importância dessa ferramenta para o negócio, listei 7 dicas essenciais para que você possa começar hoje mesmo!

Reprodução

1) Reúna a equipe

Reunir profissionais estratégicos em suas áreas, permite que possamos ter uma visão mais ampla sobre o negócio, as suas fragilidades, potencialidades e perspectivas para o ano seguinte.

2) Coloque tudo no papel

Faça um processo de reconhecimento e anotações, sem críticas e restrições. A ideia é criar um ambiente confiável e honesto para que todos possam expressar as suas percepções sobre o negócio.

3) Reforce valores do negócio, missão e visão

Antes de traçar ações, projetos e expectativas para o próximo ano, revisite os valores, a missão e a missão do negócio. É importante ter tudo alinhado na hora de propor iniciativas.

4) Estabeleça metas reais

Sei que a vontade é crescer o máximo possível, por isso é importante estabelecer metas ousadas, mas reais, gerando estímulo para que a equipe trabalhe de forma motivada.

5) Defina métricas de monitoramento

Tão importante quanto fazer, é acompanhar e gerar relatórios sobre os resultados. Defina parâmetros de acompanhamento, mensure os dados e metrifique os resultados. Isso será importante para entender o que teve efetividade e o que não.

6) Seja flexível

Planejamentos estratégicos precisam ser revisitados a todo instante e podem ser modificados ao longo do processo. Seja flexível.

7) Coloque em prática!

Nada adianta desenhar todo um planejamento e depois engavetar. Faça-o de guia e insira na cultura organizacional do seu negócio.

Agora que você já entendeu como fazer, aproveite essas dicas e invista no seu negócio. Empresas planejadas sofrem menos impacto em situações de crise. Mas isso já é história para outro papo!

Rodrigo Almeida* – @rodrigoalmeidarp

Relações Públicas, Mestre em Gestão e Tecnologia Industrial (SENAI – Cimatec), pós-graduando no programa de MBA em Tendências e Inovações, Palestrante, Professor Universitário de pós-graduação, Consultor e Diretor da agência CRIATIVOS.