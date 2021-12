Seara abre mais de 100 vagas de emprego; veja localidades

A Seara, empresa brasileira do ramo alimentício, líder mundial no processamento da carne bovina, está contratando novos profissionais. Desta forma, estão sendo disponibilizadas mais de 100 oportunidades de emprego em diversas regiões do Brasil. Confira!

Seara está contratando novos colaboradores

A Seara está há mais de 60 anos no Brasil, oferecendo produtos alimentícios de qualidade que oferecem praticidade e confiança a todos os seus consumidores.

Os anos de atuação e experiência no varejo trouxeram a ampliação dos negócios e investimentos o que elevou a marca da indústria.



Atualmente, a empresa é sinônimo de qualidade e referência no processamento de aves e suínos, considerada a maior produtora de alimentos do país e do mundo.

São mais de 100 vagas disponíveis para ocupação, dentre os cargos estão:

Vendedor Pleno;

Vendedor Ferista;

Supervisor de Vendas;

Analista de Recursos Humanos;

Médico do Trabalho;

Analista de Logística Roteirizador;

Analista de Contabilidade;

Vendedor Substituto;

Aprendiz Administrativo;

Operador de Máquinas e Equipamentos;

Mecânico de Manutenção;

Mecânico de Refrigeração;

Ajudante de Armazém;

Porteiro;

Analista de Marketing;

Analista de Custo Variável, etc.

Como realizar a sua inscrição

Quer fazer parte do grupo de colaboradores Seara? Aos profissionais que tenham interesse em participar do processo de seleção, poderão acessar o link de participação e efetuar o cadastro, além de conferir a listagem completa das vagas disponíveis.

As qualificações, regiões e atribuições podem sofrer alterações conforme o cargo pretendido, é necessário ler todas as informações antes de realizar sua candidatura.

