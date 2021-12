Secretaria de Saúde recomenda uso da máscara para conter surto de gripe em Salvador

Além da máscara, a pasta pede que a população se imunize contra a doença. A vacina da gripe faz parte do calendário básico e está aberta para os grupos prioritários da campanha: trabalhador da saúde, crianças entre 6 meses e 6 anos; gestantes e puérperas; pessoas com mais de 60 anos; povos indígenas e quilombolas e pessoas com comorbidades ou deficiência permanente. Os postos também estão aplicando a 2ª naquelas crianças vacinadas pela primeira vez em 2021.