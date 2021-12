Secretaria Municipal de Esportes promove 1ª Copa de Base em Penedo

Jogos das categorias sub-13, sub-15 e sub-17 acontecem no Campo do Sinimbu

Decom PMP

Jovens e adolescentes que estudam e praticam futebol em Penedo estão participando da 1ª Copa de Base promovida pela Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (SMES).

A competição reúne escolinhas de futebol e as categorias de base do Sport Club Penedense, time que tem apoio do governo Ronaldo Lopes e se prepara para participar do campeonato da 2ª Divisão do futebol alagoano em 2022.

A 1ª Copa de Base acontece no campo do Sinimbu, onde as equipes sub-17 do SC Penedense, Dimensão Junção, Novos Talentos e BVB Penedense abriram os jogos na tarde de quarta-feira, 22.

O BVB Penedense venceu o Dimensão Junção na partida final e levantou a primeira taça da copa que reuniu na tarde de ontem (quinta-feira, 23) a garotada sub-15 no campo localizado na orla ribeirinha de Penedo.

A final disputada entre o time da escolinha Novos Talentos e do SC Penedense terminou com a vitória do alvirrubro por um a zero, gol marcado por Dudu. O troféu da Novos Talentos foi entregue pelo ex-vereador Macaxeira Enfermeiro, incentivador do esporte amador e profissional.

O capitão do time campeão recebeu o troféu das mãos do Secretário de Esportes Juca Vasconcelos.

A comemoração marcada pela descontração dos adolescentes e a homenagem ao falecido Robinho, ex-treinador das categorias de base do SC Penedense e jogador profissional que vestiu a camisa do Penedense com muita garra e dedicação.

A Copa de Base será concluída logo mais à tarde, com jogos entre equipes sub-13, a partir das 14 horas.

Em 2022, a Secretaria Municipal de Esportes vai promover um campeonato para as divisões de base do futebol penedense, além de competições de outros esportes, entre eles voleibol e futvôlei.

Fotos Decom PMP e Assessoria SMES