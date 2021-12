Secretário de Saúde faz alerta sobre infestação de dengue em Salvador

“Apesar de nós estarmos com o LIRAa (Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti) sob controle neste momento, no caso do índice geral da cidade, nós temos três bairros que já nos preocupam bastante, com destaque para Itapuã. O bairro de Itapuã, na minha visão, está em pré-surto. A cada 100 domicílios, há o índice de infestação de 11 casas. O índice normal de infestação é de 2,3”, afirmou em reportagem para TV Bahia.