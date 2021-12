Segredinhos do BBB: Tadeu Schmidt contou as novidades da nova edição

O novo apresentador do reallity, Tadeu Schmidt, vem conquistando a internet, dessa vez com um vídeo divulgando detalhes sobre o BBB22. Dentre eles, uma mudança fisica entre os lugares do VIP e Xepa com a proposta de deixar os ânimos a flor da pele, deixando os dois grupos frente a frente. Ainda mantendo o místerio sobre o quarto do Líder, o apresentador falou sobre mais prívelégios e poderes que a função terá na nova edição.

O “Bate volta” está confirmado! A prova que livra um dos brothers antes do paredão é presença confirmada no BBB22.”Gente, desculpa, eu queria muito adiantar umas novidades pra vocês, contar algumas coisas que eu descobri, mas não me deixaram contar nada. A equipe tá aqui do lado em uma reunião, então, não vou falar nada, não posso falar nada, não vou falar nada pra vocês mesmo”. Contou Tadeu enquanto revelava vários spoilers sobre a nova edição usando cartazes.