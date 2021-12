Segredo milionário! Juliette revela qual cor de calcinha usou no Ano Novo

A campeã do Big Brother Brasil 2021, Juliette Freire, revelou o segredo mais esperado por todos aqueles que desejam virar milionários no próximo ano: a cor da calcinha que usou na virada do ano passado.

A paraibana, que trabalha como cantora e influenciadora digital, ganhou R$ 1,5 milhão com o reality e, segundo o Jornal O Globo, já faturou cerca de R$ 45 milhões com publicidades. Sim, a queridinha do BBB21 é a ricaça do pedaço!

A ascensão de Juliette chamou bastante atenção ao longo do ano e agora na reta final, surgiu a dúvida de qual cor de calcinha ela usou na virada de 2020 para 2021. Em publicação no Instagram, a bela revelou que estava vestida com uma calcinha bege.

Será essa a cor que predominará nas lingeries da mulherada?