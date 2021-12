Seguranças de Bolsonaro agridem equipe da TV Bahia; Camila Marinho leva ‘mata leão’

A equipe da TV Bahia, filiada da Rede Globo, foi agredida neste domingo (12) em Itamaraju (BA) por seguranças e apoiadores de Jair Bolsonaro. O presidente da república visitou à região na tarde de hoje, atingida pelas chuvas no extremo sul baiano.

Um dos seguranças do presidente agarrou a repórter Camila Marinho pelo pescoço, em uma espécie de “mata leão”. Nas imagens é possível ver a equipe de segurança de Bolsonaro ameaçando os repórteres e tentando impedir que eles erguessem os microfones na direção do presidente. “Se bater de novo vou enfiar a mão na tua cara”, gritou o segurança.

Uma equipe da TV Aratu – filiada do SBT – formada por Xico Lopes e Dário Cerqueira, também foi agredida pelos seguranças e pelos apoiadores do presidente. Camila estava acompanhada do cinegrafista Cleriston Santana. Felizmente ambas equipes passam bem.