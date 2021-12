Seguros SURA abre vagas de empregos e estágios; veja cargos

A Seguros SURA, organização multilatina especializada em tendências de riscos e seguros, está disponibilizando novas vagas de emprego e estágio. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e como participar do processo de seleção!

Seguros SURA está contratando novos colaboradores

A Seguros SURA, um dos maiores grupos do segmento de seguradora dentro da América Latina, oferece soluções de seguros em geral, Seguro de Vida, Bens Pessoais, Frotas de Automóveis, Negócios Complementares, Seguros para pequenas, médias e grandes empresas, Planos de Saúde Obrigatórios, entre diversos outros.

Atualmente, e empresa é considerada uma das melhores multinacionais para trabalhar na América Latina. A empresa está disponibilizando vagas de emprego para o Estado de São Paulo, confira os cargos:



Estágio em Produtos;

Estágio em Desenvolvimento;

Analista Contábil Pleno;

Subscritor de Riscos Jr Programas Mundiais.

Para as oportunidades de estágio é importante que os estudantes estejam cursando nível superior em cursos de áreas correlatas ao cargo, além de conclusão prevista para dezembro de 2023.

Para os cargos efetivos, a empresa exige graduação completa, inglês avançado e experiência na função comprovada em carteira.

Como realizar a sua inscrição

Atende aos requisitos exigidos para participar do processo de seleção? Quer fazer parte do grupo de colaboradores Seguros SURA? Aos candidatos que tenham interesse, poderão conferir mais informações sobre os cargos disponíveis e efetuar sua candidatura através do site de inscrição.

Além dos salários compatíveis ao mercado de trabalho, a empresa oferece aos candidatos selecionados algumas vantagens, como plano médico e odontológico, auxílio academia, Home Office, vale refeição, participação de lucros, auxílio creche, vale transporte, etc.

