Sem erro! Confira produtos e acessórios que ajudam a cuidar da franja

Tem muita gente que sonha em ter franja e quando toma coragem de cortar, acaba se arrependendo pela dificuldade que é mantê-la no “lugar”. De fato, a franja é um corte que requer maiores cuidados e entender isso é o primeiro passo para se manter satisfeita com o corte.

O shampoo seco vai ser um excelente aliado para cuidar da sua franja. Isso porque ele ajuda a tirar a oleosidade dos fios – e como a franja tem contato direto com a testa, tende a ser oleosa.

A escova modeladora facilita no processo de secagem e ajuda a alcançar a modelagem ideal para a franja. Prefira as escovas médias, destinadas ao uso com secador, elas irão deslizar pelos seus fios, modelando eles da maneira que você guiar.