Sem galeota: veja detalhes da festa do Senhor Bom Jesus dos Navegantes

Por conta da pandemia da covid-19, as homenagens ao Senhor Bom Jesus dos Navegantes e a Nossa Senhora da Boa Viagem não serão realizadas de forma tradicional. Este é o segundo ano que as festas acontecem com restrições. De acordo com a Arquidiocese de Salvador, a abertura dos festejos será no dia 27 de dezembro, na Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem (Boa Viagem, Salvador), quando será celebrada, às 19h, a Santa Missa.

No último dia do ano, 31 de dezembro, a Missa de embarque, na Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, terá início às 15h e será presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha. Em seguida, a imagem do Senhor Bom Jesus dos Navegantes será trasladada para a Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, no bairro do Comércio. A previsão de chegada da imagem é às 18h. Não haverá a procissão marítima.

No dia seguinte, 1º de janeiro de 2022, o Cardeal Dom Sergio da Rocha presidirá a Missa às 8h, na Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia. Por volta das 9h30, a imagem do Senhor Bom Jesus será trasladada de volta para a Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem.

O tema da comemoração, que tem mais de 200 anos, é “Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora da Boa Viagem: fé, solidariedade e esperança para um bom recomeço”.