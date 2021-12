Sem programação? Confira funcionamento das vilas de Natal em Salvador

Com vontade de aproveitar a cidade durante o feriado de Natal? Se sim, é importante ficar atento ao funcionamento dos espaços culturais e vilas natalinas. Alguns deles, terão os horários alterados e pensando nisso, o iBahia resolveu fazer uma lista especial pra você! Confira:

Museus

Os equipamentos geridos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), tais como a Casa do Carnaval (Pelourinho), Cidade da Música (Comércio), Casa de Jorge Amado e Zélia Gattai (Rio Vermelho), além dos Espaços Pierre de Verger da Fotografia Baiana e Carybé de Artes (ambos na Barra) não abrirão na sexta-feira (24) e sábado (25). Todos esses locais voltam a receber público apenas no domingo (26), com funcionamento das 10h às 18h – o último horário de acesso a esses museus, no entanto, deve acontecer até as 17h.

Os ingressos custam R$20 inteira e R$10 meia. Têm direito a 50% do valor integral da entrada idosos e estudantes, assim como residentes de Salvador que apresentarem o comprovante de endereço. Os soteropolitanos e turistas que desejarem visitar a Cidade da Música devem realizar agendamento prévio neste site.

Bibliotecas

As bibliotecas geridas pela Fundação Gregório de Mattos (FGM), sendo elas a Edgard Santos (Ribeira), Denise Tavares (Curuzu) e Nair Goulart (CEU de Valéria), estarão fechadas nesta sexta (24), retornando às atividades na segunda-feira (27).

Teatro

Estarão em recesso até o dia 3 de janeiro a Casa do Benin (Pelourinho), o Teatro Gregório de Mattos (TGM) e Espaço Cultural da Barroquinha (ambos no Centro), além dos quatro espaços Boca de Brasa situados em Cajazeiras, Centro, CEU de Valéria e Subúrbio 360.

Vilas de Natal

Um dos sucessos dos festejos natalinos na capital baiana, a decoração especial montada pela Prefeitura na Praça da Revolução, em Periperi, funcionará na sexta-feira (24), de 18h até 21h; e no sábado (24) e domingo (25), de 18h às 22h.

Na Praça do Campo Grande, a vila natalina funcionará na sexta (24) com três sessões: 18h, 19h e 20h. No sábado (25), o público poderá prestigiar os atrativos do local nos horários de 18h, 19h, 20h, 21h e 22h. Por fim, no domingo (26), a visitação estará aberta às 18h, 19h, 20h e 21h. Para ter acesso ao local é necessário efetuar agendamento neste site.