Sem Volta Para Casa: saiba tudo sobre o novo filme do Homem-Aranha com spoilers

O Homem-Aranha é, talvez, o personagem mais humano na leva de super-heróis da Marvel. O garoto órfão que foi picado por uma aranha radioativa, antes de mais nada, é apenas um garoto. Nerd, pobre, estudante e amigo da vizinhança.

Na última quinta-feira (16), chegou aos cinemas o terceiro filme do herói na parceria Marvel/Sony, “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”. O tão aguardado longa, supre as lacunas deixadas pelos dois últimos filmes, e coloca o Peter Parker do Tom Holland para encarar de frente, pela primeira vez, as dores de ser quem é: um herói mascarado. A narrativa mergulha de vez no amadurecimento do personagem e na jornada do herói, estruturada na nostalgia e no jogo da moral, onde o que é certo nem sempre é a decisão mais fácil.

Veja agora os principais acontecimentos do novo filme com spoilers:

O inimigo número 1 da cidade

Depois que a identidade do Peter Parker foi revelada pelo Mysterio, toda a cidade de Nova Iork passou a condenar o teioso pelos acontecimentos na metrópole. Com o rosto espalhado aos quatro ventos como inimigo número 1 da cidade, Peter vê todo o seu mundo desmoronar. Sem privacidade, sem apoio, sem perspectiva, atormentado e com grandes responsabilidades. As consequências das atitudes dele refletem nos mais próximos, como o amigo Ned e a namorada, MJ, tendo que prestar depoimentos na cadeia e perdendo as vagas na faculdade, enquanto o garoto é acusado de terrorismo pela polícia americana.

Matt Murdock Foto: Reprodução / Netflix e IMDB

Sim, o Demolidor está de volta. Com Peter na cadeia acusado de terrorismo, Matt Murdock aparece para ajudar o Amigo da Vizinhança a lidar com a polícia. Confirmando as teorias dos fãs de que o personagem estaria no novo longa do Homem-Aranha, e a fala de Kevin Feige, presidente da Marvel Studios sobre o retorno de Charlie Cox no papel, Murdock é o primeiro personagem nostálgico a aparecer. Apesar de breve, a participação marca oficialmente a introdução do personagem no MCU, deixando expectativa para o que vem por aí.

Das muitas dúvidas sobre o filme, essa era a única certeza. O Multiverso foi aberto. Sem saber como ajudar os amigos e como “consertar” a confusão gerada pela descoberta da identidade do Homem-Aranha, Peter vai em busca da única figura que poderia ajudá-lo: Doutor Estranho. O Mago resolve fazer um feitiço para que todos esqueçam a existência do amigo, mas Peter interfere na magia e desencadeia sérias consequências para o universo dele.

O retorno dos vilões

Duende Verde, Doutor Octopus, Homem Areia, Lagarto e Electro personificam as consequências das ações de Peter ao interferir no feitiço de Doutor Estranho. Os vilões do multiverso, da primeira trilogia do Aranha com Tobey Maguire, e dos dois longas do Espetacular Homem-Aranha com Andrew Garfield são atraídos para a realidade de Sem Volta para Casa. Tal qual Peter, nenhum deles entendem o que está acontecendo ao perceber que aquele Homem-Aranha não era quem eles conheciam, e o teioso se vê de frente à vilões que em outro universo foram mortos pelo Aranha. Por conta disso, Peter se vê em crise sobre qual decisão tomar acerca dos vilões: enviá-los à morte ou tentar salvar a todos dando-os uma segunda chance?

Doutor Estranho x Homem-Aranha Foto: Reprodução / Marvel Studios

Enquanto Peter quer ajudar os vilões, Doutor Estranho está convicto que eles devem voltar ao universo de onde vieram. O Multiverso já havia sido abalado pelos acontecimentos e coisas ainda mais graves poderiam acontecer. Diferente do que os fãs imaginavam, Doutor Estranho não agiu como mentor de Peter, pelo contrário, ele não quer permitir que o garoto faça o que planejava. Os dois brigam e Peter prende o mestre no seu próprio plano.

“Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades”

Todo fã do Homem Aranha sabe muito bem o que essa frase significa. Utilizada de formas diferentes nas três versões dos filmes do herói, uma coisa é certa: é a frase que marca a morte de algum familiar do Peter Parker. Nas duas primeiras versões, coube ao Tio Ben passar a mensagem ao sobrinho. Em ”Sem Volta para Casa”, tia May é quem diz para Peter a lição que o acompanhará durante toda sua jornada como herói, e ela que acusa a morte da tia do garoto. Depois que um plano de Peter dá errado, e uma batalha eletrizante entre o Aranha e o Duende Verde acontece, tia May, que tentava ajudar o sobrinho, acaba sendo atacada pelo vilão, levando-a à morte.

1 é bom, três é demais? Foto: Reprodução / Marvel Studios

O grande segredo, enfim, se revelou. Tobey Maguire e Andrew Garfield voltam aos seus papéis e se unem ao Peter Parker de Tom Holland pela primeira vez. Em cena, os três compartilham os traumas e os dilemas de serem o amigo da vizinhança, sendo os antecessores, aqueles que não vão permitir que Peter desista e se amargure pelas consequências de ser um héroi. Juntos, eles lutam contra todos os vilões e os curam, mas, o processo desperta lembranças do passado dos heróis. Foto: Reprodução / Marvel Studios

Para o Peter Parker de Andrew Garfield, é a oportunidade de fazer diferente aquilo que trouxe para ele o seu maior trauma: a morte de Gwen Stacy. Para o Peter Parker de Tobey Maguire, é não se deixar amargurar pelos confrontos do passado e não permitir que o Peter Parker do Tom Holland tome as mesmas decisões que ele quando tomado pelo ódio e o desejo de vingança contra quem tirou a vida do tio Ben. Os momentos dos três juntos também garantem boas risadas nostálgicas aos fãs, já que, por não se conhecerem, os três discutem sobre quais habilidades cada um tem, sobre envelhecer como herói e rola até uma piada com o Homem-Aranha do Tobey Maguire que, diferente dos outros, as teias saem do pulso. Risada garantida.

Enfim, a jornada do herói Quando o Homem-Aranha voltou para o Universo Cinematográfico da Marvel, com produção do estúdio, muitas expectativas foram criadas quanto a jornada do personagem ao voltar para casa (não à toa o primeiro título da trilogia na parceria Marvel/Sony). Quantos anos o Peter vai ter? Quais histórias serão contadas? Como o personagem vai se comportar? E nos Vingadores? Eram muitas perguntas e muitas teorias. Mas, o projeto não foi tão bem recebido quanto se imaginava. Na verdade, o Peter Parker de Tom Holland foi muito questionado. Infantilizado, adolescente, preso a figura do Homem de Ferro, sem perdas emocionais tão presentes e determinantes na jornada do personagem. Esse foi o Peter/Aranha visto nos dois primeiros longas. As narrativas também não ajudaram a desenvolver o personagem, parecendo mais aventuras isoladas do que uma jornada para o próximo passo na vida do garoto.

Mas “Sem Volta para Casa” retoma as arestas do personagem ao ter se arriscado em revelar a identidade do herói. Aliado ao conceito do Multiverso, o longa mergulha em Peter de uma forma não vista nos anteriores. Coloca-o de frente para si mesmo, com o peso das responsabilidades de ser um mascarado cujas ações têm sérias e graves consequências. Pela primeira vez, o jovem sofre por ser quem é e se vê preso no jogo da moral em que nem sempre o que é certo, é fácil, e onde tudo tem efeito. Se no começo do filme Peter ainda é só um garoto, no final o que se vê é um jovem adulto lidando com as perdas. Perda da tia, perda dos amigos e perda da própria identidade, já que, para que o estrago feito não seja ainda maior, ele convence Doutor Estranho a fazer com que todos esqueçam a existência de Peter Parker. No mundo, agora, ele é apenas o Homem-Aranha.

Assim surge o herói tão conhecido pelos fãs do teioso e foi nesse momento que a Marvel conseguiu expandir as possibilidades da existência dele dentro do MCU. Ainda não se sabe onde o futuro do Homem-Aranha o levará, mas agora a Marvel tem a chance de experimentar, com mais maturidade e coragem, a história de um dos personagens mais queridos no universo dos super-heróis.