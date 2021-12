Semifinal: ‘The Voice Brasil’ descobre os finalistas da temporada nesta segunda-feira (20)

É chegada a hora da penúltima decisão desta temporada do ‘The Voice Brasil’. A ‘Semifinal’ da décima edição vai ao ar excepcionalmente nesta segunda, dia 20, em virtude da exibição do especial ‘70 anos Esta Noite’, na terça-feira. Para celebrar a ocasião, os técnicos Carlinhos Brown, Claudia Leitte, IZA, Lulu Santos e Michel Teló apresentam juntos um número musical especial.

Nesta fase, os candidatos cantam individualmente e recebem os votos do público, ao vivo. Sem saber qual integrante se saiu melhor, o técnico do grupo escolhe um participante para receber uma pontuação bônus. A voz que acumular mais pontos, somando a votação do público e a bonificação do técnico, disputa a grande final do reality representando seu time, na quinta-feira, dia 23.