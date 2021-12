Senado aprova incentivo do ensino de xadrez nas escolas

Um Projeto de Lei que visa incentivar o ensino de xadrez nas escolas de educação básica foi aprovado esta semana pelo Senado Federal.

Agora, as instituições de ensino públicas e privadas dos ensinos fundamental e médio deverão promover a prática do xadrez.

O projeto, de número 2.993/2021, de autoria senadora Nilda Gondim (MDB-PB) previa a obrigatoriedade da modalidade. No entanto, o texto aprovado sugere o incentivo.

Vale dizer que, mesmo não se tornando obrigatória, a presença do xadrez nas escolas modifica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394, de 1996).

A senadora Leila Barros (Cidadania-DF), relatora da sessão, assumiu ser enxadrista e reconhecer as vantagens de ser adepto ao xadrez, principalmente para as crianças e os jovens.

Você Pode Gostar Também:

Porém, Leila considerou que a inserção de disciplinas obrigatórias nos currículos escolares não é atribuição do Parlamento. Desse modo, preferiu substituir a obrigatoriedade pelo incentivo.

Sergipe realiza torneios de xadrez nas escolas

A Secretaria Estadual de Educação de Sergipe promove o conhecido Torneio de Xadrez Escolar Virtual anualmente

Em 2020 e 2021, a iniciativa tem o objetivo de manter a comunidade escolar em atividade durante a pandemia e o isolamento social.

Segundo o professor Wendell Oliveira, coordenador do evento, a competição tem como um dos objetivos promover a interação entre os enxadristas e demais envolvidos, diante do cenário atual de impossibilidade de eventos presenciais, com participação do público. O Torneio de Xadrez Escolar Virtual tem caráter participativo, cujo objetivo é fomentar o esporte escolar.

O Torneio de Xadrez Escolar Virtual é realizado de acordo com as regras adaptadas da Federação Sergipana de Xadrez (FSX) e sob a supervisão da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio da Superintendência Especial de Esporte (SUPEE).

Agora, com a aprovação do Senado, todos os estados devem se movimentar para ensinar a atividade e promover torneios.

E então, o que achou da notícia? Compartilhe com quem precisa saber disso. Não deixe de ler também – 3 conselhos que você não pode esquecer ao estudar