Senai Bahia prorroga inscrições para cursos técnicos até 10 de janeiro

O Senai Bahia prorrogou o prazo das inscrições para o Programa de Bolsas de Estudo dos Cursos Técnicos. Agora, os candidatos tem até 10 de janeiro para se cadastrar. São 565 vagas, destas 380 são bolsas de estudo para os cursos presenciais e outras 185 para os semipresenciais no processo seletivo 2022.1.

As oportunidades são destinadas a estudantes que tenham obtido pontuação média igual ou superior a 500 pontos no ENEM nos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 ou 2020, que possuírem baixa renda, entre outros requisitos. As inscrições são feitas pelo site da instituição.