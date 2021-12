Senai Cimatec e Ford oferecem curso gratuito em tecnologia de Software

O Centro Universitário SENAI CIMATEC, em parceria com a Ford, está com inscrições abertas para o Programa de Formação em Tecnologia da Informação (TI).

Ao todo são 250 vagas, sendo 160 delas oferecidas gratuitamente para jovens com mais de 18 anos interessados em atuar com programação. Os cursos serão online, com duração de três a seis meses e carga horária de cerca de 240 horas. As inscrições devem ser feitas, no período de 13 de dezembro a 9 de janeiro de 2022, pelo site.