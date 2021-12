Sérgio Mallandro resolveu passar por uma harmonização facial para rejuvenescer o rosto e compartilhou os resultados com seus seguidores.

Através de seu perfil do Instagram ele fez um antes e depois para evidenciar os resultados. “Rá é a harmonizaçãozinha do Mallandro. É a harmonizaçãozinha do Mallandro. Tô novinho. Tô todo Nicolas Cagezinho”, escreveu na legenda da publicação.

Confira: