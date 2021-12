Sessão da tarde: veja a programação de 13 a 17 de dezembro

Para quem irá passar a semana de bobeira em casa, uma boa opção é acompanhar os filmes da ‘Sessão da Tarde’. Exibidos logo após o ‘Jornal Hoje’, por volta das 15h, longas trazem opções para todos os gostos e idades. Confira abaixo quais longas serão exibidos entre os dias 13 e 17 de dezembro.

Segunda-feira (13) – Hotel Transylvania 2

A sessão da tarde de segunda-feira traz a o filme “Hotel Transylvania 2”, continuação da animação de 2012. Agora, Mavis, está casada com o humano Jonathan e já é mãe do pequeno Dennis. Perto do menino completar 5 anos de idade, o casal resolve viajar e deixar a criança sob os cuidados do avô Conde Drácula. Na esperança que o neto também seja um vampiro, o conde começa a testar as habilidades da criança.

Terça-feira (14) – Um Faz De fala que Acontece

Na terça, a Rede Globo vai exibir o filme “Skeeter”, estrelado por Adam Sandler. No longa, o personagem gosta de contar histórias para a sobrinha na hora de colocar a menina para dormir, mas certo dia ele percebe que tudo o que ele diz para a garota, começa a virar realidade. Assim, ele então passa a usar esse fenômeno estranho para ter aquela vantagem e conseguir tudo o que sempre quis.

Quarta-feira (15) – Sully

Baseado em uma história real, o filme da sessão da tarde de quarta-feira traz um acontecimento de 2009, que ocorreu nos Estados Unidos. Em “Sully”, o capitão Chesley ‘Sully’ Sullenberger salvou a vida de 155 passageiros em um pouso de emergência.

Quinta-feira (16) – Um Natal Muito, Muito Louco

A Sessão da Tarde já está em clima de fim de ano e na quinta a programação vai exibir “Um Natal Muito, Muito Louco”. O longa conta a história da família Kranks, que está habituada a passar o natal reunida. Mas dessa vez, Blair, a filha de Luther e Nora vai ser voluntária no Peru e não estará em casa durante as festas. Para não deixar a esposa ficar desanimada nesta época do ano, ele decide fazer uma viagem com Nora e “pular o natal”. Ao decidirem não enfeitar a casa para a data comemorativa, o que pode impedir o bairro de vencer o tradicional concurso de decoração natalina, eles arranjam problemas com os vizinhos. Além disso, de repente Blair decide que vai para casa no natal.

Sexta-feira (17) – Fala sério, Mãe