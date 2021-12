Shopper abre vagas de emprego em São Paulo

O Shopper, um supermercado online com preços reduzidos e entregas grátis, anuncia NOVAS vagas de emprego. Os cargos são para diversas áreas de atuação, todos para a região do estado de São Paulo. Confira, a seguir, como realizar a sua inscrição!

Shopper está disponibilizando novas vagas de emprego

O Shopper é um supermercado online que disponibiliza a compra de produtos domésticos com um bom custo benefício e realiza entregas a domicílio totalmente gratuitas no estado de São Paulo. Atualmente, a plataforma é a maior do Brasil neste segmento.

Em busca de novos talentos, o Shopper está recrutando profissionais de várias áreas de atuação, com perfis que vão desde escolaridade de nível fundamental ao superior completo, Veja as vagas disponíveis:

Você Pode Gostar Também:

Analistas Administrativo – vaga exclusiva a candidatos PCD;

Aprendizes;

Auxiliares de Limpeza;

Coordenadores de Operações;

Compradores Jr;

Analistas de Relacionamento com o Cliente;

Supervisores de Operações;

Líderes Logístico;

Estagiários Analista de Recrutamento e Seleção;

Desenvolvedores Web Full Stack;

Auxiliares de Compras;

Analistas de Gestão de Estoque;

Analistas de Contratos.

Alguns cargos exigem qualificações como Excel Avançado, Pacote Office, conhecimentos em ERP e experiências na área da oportunidade pretendida.

Veja também: N5 tem mais de 100 vagas de emprego em home office

Como realizar a sua inscrição

Está buscando recolocação no mercado de trabalho? Para ocupar alguma das vagas disponibilizadas pela empresa Shopper, os candidatos interessados e que atenderem aos requisitos poderão realizar a sua candidatura através do link de inscrição.

Mantenha-se sempre atualizado com o Notícias Concursos!