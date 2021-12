Shopping da Bahia sorteará ingressos para o ‘Jingle Bell’ durante plantão de 32 horas

O Shopping da Bahia preparou uma programação inédita para o plantão de 32 horas que acontece a partir das 9h desta quinta (23) até às 18h desta sexta (24). No período, serão 32 atrações, entre desfile natalino, shows e muito mais.

Em uma das ações, o shopping vai “sequestrar” um cliente do Plantão, que será convidado a participar de um quizz surpresa. Se ele se revelar um grande fã do Plantão 32 horas e de Bell Marques, poderá ganhar na hora uma ida VIP ao show do artista “Jingle Bell”, com direito à acompanhante, também programado para ocorrer na madrugada entre o dia 23 e 24.

Além disso, haverá uma fanfarra na Praça Mãe Menininha, no 3º piso, e também na presença do DJ Chamusca (01:00-03:00h), enquanto que, na Alameda das Grifes de 00:30 às 2:30h, a festa será comandada pelo DJ Roger Rolls para animar as compras.

Complementando as atrações musicais, dois pocket shows vão animar a madrugada: a banda Herbert & Richards vai explorar seu tradicional repertório de trilhas sonoras famosas na praça de alimentação do 1º piso de 01:00 às 02:30h, enquanto que Faustão com sua banda em versão acústica, vão animar a praça de alimentação do 3º piso das 02-3:30h.

Além disso, três carrinhos de café customizados e sonorizados vão circular pelos corredores entregando aos clientes vouchers de café das cafeterias do SDB, para dar aquela energia durante a madrugada de compras. Os mais ativos podem ainda participar do Corujão FitDance, que vai acontecer na Praça Divaldo Franco, no 2º piso, com o instrutor Jader e seu time às 23h.

Atrações natalinas e infantis

Os clientes que participarem do Plantão 32h do SDB terão ainda a oportunidade de assistir à Parada Cultivando o Natal e à Parada da Noelândia, quando os personagens desfilam pelo shopping e interagem com o público. Além disso, haverá preços promocionais para entrar na Noelândia, foto com o Papai Noel com impressão gratuita e para passear no trenzinho instalado na decoração da Praça NR2, além do Jump Around.

E você já sonhou em dormir uma noite no shopping dentro de um parque? A Festa do Pijama acontecerá no Planeta Criança pelo 2º ano, um encanto de fofura. Os pequenos até 10 anos podem viver a experiência de passar uma noite fora de casa repleta de diversão e magia, além de poder tomar um café da manhã especial com Papai Noel.

Outras atrações que estarão acontecendo por lá são: a contação de histórias com a autora baiana Renata Fernandes às 18h, no Lounge Parada SDB Premium, no 3º piso, Caça ao Tesouro Jump Around, onde envelopes com prêmios serão escondidos no mega-castelo inflável, e distribuições de balões e esculturas de balões nas praças NR2 e Dorival Caymmi.

Como estamos falando de um período de compras, nada mais bem-vindo do que promoções-relâmpago. Clientes que estiverem circulando com sacolas de compras pelo 2º piso serão convidados aleatoriamente para estourar 01 balão para tentar a sorte de ganhar um Panetone Trufado Kopenhagen.

Outra novidade do evento é a roleta, que vai sortear brindes para os clientes SDB Premium que poderão sair do shopping com mais do que os presentes e produtos que planejavam. Já para os comerciários que estiverem trabalhado na madrugada, poderão ser sorteados e ganhar prêmios especiais.