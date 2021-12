Shoppings de Salvador alteram horário de funcionamento para o Natal; confira

Já é tradição: a busca por presentes de Natal faz com que os shoppings ampliem seus horários de funcionamento, visando um aumento das vendas. Em Salvador, os principais centros de compras já estendem o funcionamento a partir desta sexta-feira (17). Para se planejar, confira a lista com os horários dos principais shoppings da cidade:

Dias 23 e 24/12 (quinta e sexta) – PLANTÃO 32H – Das 9h do dia 23/12 às 18h do dia 24/12.

Neste domingo (19), o centro comercial abrirá as portas das 11h às 19h. Já na semana que antecede o Natal, de 20 a 23 de dezembro, o Center Lapa terá uma hora a mais de funcionamento, com lojas, quiosques e praça de alimentação abertas das 8h às 21h. No dia 24, o funcionamento será das 8h às 18h e no feriado de 25 de dezembro não haverá funcionamento. Os horários das sessões de cinema podem ser conferidos no site.