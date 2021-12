Show: ingressos do ‘TBT do Safadão’ começam a ser vendidos nesta segunda-feira (20)

A partir desta segunda-feira (20), começará a venda de ingressos do show “TBT do Safadão”, liderado pelo cantor Wesley Safadão, que acontecerá no dia 29 de janeiro, a partir das 20h, no WET e contará com shows das bandas Calcinha Preta e Raí Saia Rodada.

Vendas sem taxa na Loja Bora Tickets no 2º piso do Shopping da Bahia e na loja do Pida no 1º piso do Salvador Shopping ou através do site do Bora Tickets