Silva fala sobre relação de ‘carinho’ com música baiana e cita seus cantores favoritos

Silva nasceu em Vitória, no Espírito Santo, mas se dissesse que nasceu na Bahia não causaria estranheza. A relação com o estado vem de antes da criação do ‘Bloco do Silva’, em 2019, projeto em que o cantor repaginou clássicos da música baiana e colocou-os no seu repertório.

Como bom capixaba, como o mesmo disse em entrevista ao iBahia, cresceu ouvindo o axé music. Era um ouvinte distante, já que sua família era evangélica e participar de micaretas não fez parte da sua adolescência. No entanto, o carinho pelo ritmo sempre existiu.

No bate-papo que você confere abaixo, conversamos com o cantor sobre a relação com a Bahia – ele volta à Salvador no dia 5 de fevereiro com o ‘Bloco do Silva’ – e com a música e futuros e atuais projetos. Confira:

iBahia: Desde que você lançou o Bloco do Silva, você se aproximou da Bahia, trazendo clássicos do axé para seu repertório. Como era sua relação com a Bahia antes do projeto? E de onde surgiu esse desejo de dar uma nova roupagem a esses clássicos?

Silva: Eu fico muito feliz pelo Bloco ter dado certo, estar aí existindo. Foi um projeto que começou despretensioso. A gente começou em 2019, o projeto tem dois anos, fizemos em 2020, 2021 não aconteceu. E eu tenho uma relação de carinho com a música da Bahia desde que eu me entendo por gente. Meus cantores prediletos da música são baianos, Caymmi, João Gilberto – o meu predileto, o maior de todos, de todos os tempos, para mim -, Caetano, Gil, Gal, e tem todo mundo que veio depois. Toda essa escola que a Bahia fez na música brasileira me toca muito. Sempre gostei. E como bom capixaba, somos vizinhos, então é natural que quando o axé music começou a explodir comercialmente no Brasil todo, na década de 90, isso explodiu muito aqui no Espírito Santo. Aqui em Vitória tinha muita micareta. Então eu tenho um carinho grande. Lembro de estar na praia e ouvir as músicas.

iBahia: Você sente que o Bloco tem uma recepção diferente na Bahia, por serem músicas de axé? O tal calor do baiano é diferente?

Silva: Eu acho maravilhoso. Ainda mais ter sido bem recebido. Se as pessoas de Salvador não gostassem do que eu propus, eu ia parar com certeza, não ia insistir. Porque eu gosto demais. Eu tenho muitos amigos baianos e sempre consulto eles. Eu sou cuidadoso com as coisas.

iBahia: Você citou nomes da música baiana que você admira, como Caetano Veloso, Dorival Caymmi, mas e da nova geração? Quem te inspira, quem você curte?

Silva: Tem várias. Toda vez que eu vou a Salvador eu fico chocado que tem sempre uma coisa nova, que me pega. Eu vou falar o que me vem primeiro a cabeça: gosto muito da Luedji Luna. É uma cantora que eu acho maravilhosa. Admiro muito o que ela faz mesmo, dos álbuns. Gosto muito do RDD [Rafael Dias Days], produtor musical muito bom, adoro o que ele tem feito. Tem muita coisa. Eu lembro que estava ouvindo esses dias a Orquestra Reggae de Cachoeira, que eu achei lindo.

iBahia: Durante a pandemia você lançou um CD resgatando grandes sucessos seus, um de cada álbum. Como é o processo de reinventar músicas, sejam suas ou dos outros?

Silva: É difícil. Você tem que desapegar da produção original e encarar a música de um jeito novo. Não é uma regra, mas eu gosto de sempre que eu gravo algo novo dá uma mudada. De não fazer igual. Porque se não, não tem sentido. Se não, você não vai encontrar uma coisa nova ali. Ao mesmo tempo, foi muito bom para mim. Porque eu reouvi minhas composições. Pensei: “eu era tão novinho ali, mas tinha um negócio rolando”.

iBahia: Você já disse que se sente privilegiado por fazer música que você gosta. Mas ao longo da sua carreira você já passou por muitas fases, saindo de algo mais intimista para fazer um bloco – por mais que suas versões tenham sua marca. Como você definiria o tipo de música que Silva gosta?

Silva: É que eu sou um pouco, nem vou falar elétrico, porque elétrico é quem… não, eu sou um pouco elétrico, sim. Mas não diria que eu ouço tudo, porque tudo é muita coisa. Mas eu gosto muito de samba, gosto de reggae, gosto de hip hop para caramba, gosto de música brasileira desde os primórdios. De Francisco Alves à ÀTTØØXXÁ. Se eu pudesse escolher um país – culturalmente falando – não trocaria. Sou muito apaixonado mesmo, por nossa música e nossa produção cultural. Para me resumir assim, eu gosto de batidas. Sempre gostei.

Foto: Divulgação

iBahia: Esse retorno aos palcos depois dos quase dois anos parados por causa da pandemia coincide com seus 10 anos de carreira também. Você encara como um marco, alguma espécie de recomeço?

Silva: Quando eu fiz meu primeiro, e foi aqui em Vitória, depois de muitos meses parados, coincidiu porque foi logo depois de eu ter lançado esse disco homenageando meus 10 anos. E nesse show eu fiquei super emocionado no dia, orei, rezei, botei música alta, e fui pro show muito feliz de estar fazendo aquilo. Lembrei do meu avô, que foi um cara muito importante na minha vida. Sabe aquele avô que tudo que você faz, ele diz: “que lindo”? Então eu pensei que o show seria para ele. Eu estou numa alegria de estar fazendo isso que eu estou fazendo, de ter chegado até aqui, porque eu acho que é uma carreira difícil para caramba.

iBahia: Durante sua carreira você já fez feats com nomes grandes música, como Ivete e Marisa Monte. Qual é o próximo feat? A gente soube que você estava aqui em Salvador gravando um clipe com Marina Sena…