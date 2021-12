Simaria faz balanço de 2021: ‘Terminando o ano solteira e feliz’

Nada de negatividade na virada de ano de Simaria. A irmã de Simone, compartilhou com os seguidores através de seu perfil no Twitter, um pequeno balanço do ano de 2021.

“Terminando o ano solteira e feliz”, escreveu a eterna coleguinha. Simaria terminou neste ano, um relacionamento de 14 anos com o espanhol Vicent Escrig, com quem teve dois filhos.

Nos comentários da publicação, os internautas apoiaram a cantora. “E perfeita também!”, pontuou uma seguidora. “Solteira eu me deito, sem chifre eu me levanto”, escreveu outra fã parafraseando um hit da dupla.