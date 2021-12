Simm e SineBahia oferece mais de 350 vagas de emprego nesta segunda-feira (06); veja lista

SineBahia e o SIMM estão com mais de 357 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (06) em toda a Bahia. Lista oferece oportunidades para açougueiro, auxiliar de orçamento, cozinheiro, desenhista e muito mais.

Para o Sinebahia, os interessados precisam realizar um agendamento através do o endereço www.sacdigital.ba.gov.br ou APP SACDigital – disponíveis nos sistemas Android e iOS. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar.

Já para o SIMM, os candidatos deverão acessar este site para agendar o atendimento a partir das 17:30h. Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Veja a lista de vagas para Salvador abaixo. A lista completa com as vagas para toda a Bahia você encontra clicando aqui.

Vagas do Sinebahia

AUXILIAR DE ORÇAMENTO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com cobrança em telemarketing

03 VAGAS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com pratos de forno e salada

Salário 1.100,00 + benefício

01 VAGA

DESENHISTA / PROJETISTA MECÂNICO

Ensino Técnico completo em Projetista

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 2.800,00 + benefício

01 VAGA

ENCARREGADO DE GOVERNANÇA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com liderança de equipe em hotelaria

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

Salário 1.830,33 + benefício

02 VAGAS

ENCARREGADO GERAL EM OPERAÇÕES DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘D’ e disponibilidade para realizar viagens

Salário 4.556,65 + benefício

01 VAGA

GERENTE DE RESTAURANTE

Ensino Superior completo em Gestão de Negócios, Marketing, Publicidade e Propaganda ou Administração

Experiência mínima de 06 meses na função com linha de produção em fast-food

Salário 2.250,00 + benefício

02 VAGA

MECÂNICO EM REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e conhecimento em motores estacionários/elétricos 2 a 5CV, 5.5 a 13.0 HP

Salário 1.202,58 + benefício

01 VAGA

OPERADOR DE GRUA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com construção civil

Obrigatório possuir NR35

Salário 2.000,00 + benefício

01 VAGA

SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS

Ensino Superior incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.365,00 + benefício

01 VAGA

VAGAS DA UNIDADE CAPAZ (SSA- SHOPPING BARRA)

ANALISTA FINANCEIRO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Superior completo em Administração, Ciências Contábeis ou afins

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário + benefício

OBS: Seleção ocorrerá em 09/12/2021 (quinta-feira), às 13h30. Interessados, agendar através do site: www.sacdigital.ba.gov.br

Vagas do SIMM

RECEPCIONISTA ATENDENTE

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível conhecimento em Informática e boa dicção. Vaga zoneada para moradores de Lauro de Freitas.

Salário: 1.100,00 + benefícios

1 Vaga

MANICURE

Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência. Conforme a Nova Lei Trabalhista a contratação será por MEI (Micro Empreendedor Individual).

Salário: a combinar + benefícios

2 Vagas

ATENDENTE DE FATIADOS

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário. Vaga zoneada para os seguintes bairros: Sussuarana, Bairro da Paz, São Cristóvão, Itapuã, Alto do Coqueirinho, Patamares e Mussurunga.

Salário: a combinar + benefícios

10 Vagas

ATENDENTE DE PADARIA

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário. Vaga zoneada para os seguintes bairros: Sussuarana, Bairro da Paz, São Cristóvão, Itapuã, Alto do Coqueirinho, Patamares e Mussurunga.

Salário: a combinar + benefícios

10 Vagas

REPOSITOR DE HORTIFRUTI

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário. Vaga zoneada para os seguintes bairros: Sussuarana, Bairro da Paz, São Cristóvão, Itapuã, Alto do Coqueirinho, Patamares e Mussurunga.

Salário: a combinar + benefícios

12 Vagas

REPOSITOR DE MERCEARIA

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário. Vaga zoneada para os seguintes bairros: Sussuarana, Bairro da Paz, São Cristóvão, Itapuã, Alto do Coqueirinho, Patamares e Mussurunga.

Salário: a combinar + benefícios

12 Vagas

AUXILIAR DE CÂMARAS FRIAS

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário. Vaga zoneada para os seguintes bairros: Sussuarana, Bairro da Paz, São Cristóvão, Itapuã, Alto do Coqueirinho, Patamares e Mussurunga.

Salário: a combinar + benefícios

10 Vagas

COZINHEIRO

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário. Vaga zoneada para os seguintes bairros: Sussuarana, Bairro da Paz, São Cristóvão, Itapuã, Alto do Coqueirinho, Patamares e Mussurunga.

Salário: a combinar + benefícios

20 Vagas

AÇOUGUEIRO

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário. Vaga zoneada para os seguintes bairros: Sussuarana, Bairro da Paz, São Cristóvão, Itapuã, Alto do Coqueirinho, Patamares e Mussurunga.

Salário: a combinar + benefícios

25 Vagas

OPERADOR DE MONITORAMENTO CIRCUITO INTERNO DE TV

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário. Vaga zoneada para os seguintes bairros: Sussuarana, Bairro da Paz, São Cristóvão, Itapuã, Alto do Coqueirinho, Patamares e Mussurunga.

Salário: a combinar + benefícios

20 Vagas

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário. Vaga zoneada para os seguintes bairros: Sussuarana, Bairro da Paz, São Cristóvão, Itapuã, Alto do Coqueirinho, Patamares e Mussurunga.

Salário: a combinar + benefícios

20 Vagas

OPERADOR DE CAIXA

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário. Vaga zoneada para os seguintes bairros: Sussuarana, Bairro da Paz, São Cristóvão, Itapuã, Alto do Coqueirinho, Patamares e Mussurunga.

Salário: a combinar + benefícios

30 Vagas

GERENTE DE RESTAURANTE

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível Conhecimento Informática. Vaga zoneada para os bairros da Liberdade, São Caetano, Fazenda Grande do Retiro, Suburbana e região

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

GARÇOM

Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Vaga zoneada para os bairros da Liberdade, São Caetano, Fazenda Grande do Retiro, Suburbana e região

Salário: a combinar + benefícios

2 Vagas

PROFESSOR SÉRIES INICIAIS

Ensino superior completo – Pedagogia, 6 meses de experiência. Vaga zoneada para moradores do bairro Fazenda Grande do Retiro.

Salário: 1.796,00 + benefícios

4 Vagas

AÇOUGUEIRO

Ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

2 Vagas

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (estágio)

Ensino superior cursando Administração a partir do 4º semestre, sem experiência, conhecimento em Informática.

Salário: a combinar + benefícios

2 Vagas

ANALISTA DE SISTEMAS

Ensino superior completo – Analista de Sistemas, 6 meses de experiência, ter conhecimento em C#, NET, POO, DELPHI, MYSQL, desenvolvimento em plataforma Web e Desktop, Repertórios de códigos (GIT ou TFS), PL-SQL, SQLSERVER, XML, UML. Desejável vivência em modelagem de dados.

Salário: 4.300,00 + benefícios

1 Vaga