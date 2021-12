Simone abre mansão e chora ao relembrar passado: ‘Dormi em rede’; veja vídeo

Simone, dupla de Simaria, abriu o coração ao mostrar sua nova mansão localizada em Orlando, nos Estados Unidos. A cantora, que decorou a residência com a linha temática da Disney, chorou ao relembrar o passado pobre.

“Essa casa aqui é nossa segunda em Orlando. Quando viemos aqui olhar, era só terreno. Depois de 10 meses estamos voltando para receber mais um presente de Deus nas nossas vidas. Nem eu sei se eu sou merecedora de tanta bênção. Gente, que casa linda, estou apaixonada. Lustres do jeito que eu amo, as cores… Tudo perfeito. Eu quero dizer para vocês que não desistam. Eu dormia em rede, cama de vara que meu pai fazia. Chegar em uma casa dessa, com um conforto desse, é uma coisa linda que Deus faz”, disse ela emocionada.