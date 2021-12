Simone, de ‘Então é Natal’, abre comemorações da data: ‘Noite feliz’

Se nos Estados Unidos, Mariah Carey faz sucesso com “All I Want For Christmas Is You”, no Brasil a nossa representante é a cantora Simone com “Então é Natal”.

Através de uma publicação em seu perfil do Instagram, a cantora de 71 anos, deu largada no período de comemorações e já liberou para curtirem a família ao som do disco “25 de dezembro”.

“Então é Natal… e o que você está preparando para a sua noite?”, escreveu a cantora na postagem. Entre as hashtags ela usou “noite feliz” e lembrou a necessidade de ser solidário nesse feriado com “Natal sem fome”.

Nos comentários, os seguidores reforçaram as memórias afetivas que a música traz para a época natalina. “Separando seu CD de natal que todo ano meu pai me cobrava!”, escreveu um usuário. “Reunião com minha família e como sempre ouvindo seu CD de Natal”, pontuou outra fã.