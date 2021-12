SINE de Unaí atualiza quadro com novas vagas de emprego em Minas Gerais

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

Em Minas Gerais, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Unaí atualiza quadro com novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS ESCOLARIDADES Auxiliar Administrativo Médio Auxiliar de Padeiro Médio Carpinteiro Não exige Eletricista Não exige Engenheiro Civil Superior Limpador de Veículos Não exige Operador de Escavadeira Não exige Mecânico Não exige Operador de Motoniveladora Não exige Operador de Rolo Compactador Não exige Operador de Pá Carregadeira Não exige Padeiro Médio Pedreiro Não exige Servente de Obras Não exige Trabalhador Agrícola/Serviços Gerais Não exige Vendedor Não exige Vendedor Médio

Sobre o SINE

Criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Sistema Nacional de Emprego (SINE) que é um órgão criado pelo governo federal e que atua com intermédio da Secretaria de Políticas de Emprego e Salário e que tem como principal objetivo a intermediação de mão-de-obra. Ou seja, atua como uma espécie de agência de emprego, intermediando as empresas interessadas em mão-de-obra e no outro lado o trabalhador na busca de uma oportunidade.

A execução das ações no âmbito do Sine ocorre mediante a celebração de Convênios Plurianuais do SINE (CPSINE) com as Unidades da Federação, municípios com mais de 200 mil habitantes, e entidades privadas sem fins lucrativos.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, presencialmente, na unidade do órgão, localizada na rua Eduardo Rodrigues Barbosa, nº 180, Prédio da Factu e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

