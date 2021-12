SINE divulga novas vagas de emprego em Uberlândia – Minas Gerais

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

Em Minas Gerais, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Uberlândia divulga novas vagas de emprego para profissionais em cargos de níveis fundamental, médio e superior a administração.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS VAGAS ESCOLARIRDADE Coordenador de restaurante 3 Médio completo Gerente de loja e supermercado 1 Médio completo Consultor de vendas 1 Superior incompleto Auxiliar de linha de produção 2 Fundamental completo Vendedor interno 1 Médio completo Auxiliar administrativo 1 Médio completo Caseiro 1 Fundamental completo Vendedor interno 1 Médio completo Barista 6 Médio completo Auxiliar contábil 1 Médio completo Pedreiro 20 Fundamental completo Pintor de obras 30 Fundamental completo Motorista de caminhão CNH D 1 Fundamental completo Auxiliar de mecânico de autos 1 Médio completo Trabalhador rural 3 Fundamental incompleto Entregador 1 Médio completo Operador de caixa 1 Médio completo Moleiro mecânico 1 Médio completo Assistente administrativo 1 Médio completo Técnico de enfermagem 1 Médio completo Doméstica 1 Fundamental incompleto Auxiliar de limpeza 1 Fundamental incompleto Vendedor de serviços 3 Médio completo Repositor de mercadorias 8 Médio completo Vendedor interno 1 Médio incompleto Oficial de serviços gerais 8 Médio completo Auxiliar de manutenção predial 1 Fundamental completo

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, presencialmente, na Agência do Sine, localizada na avenida São Francisco de Assis, nº 1070, Lagoinha, e cadastra-se no cargo desejado. Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.