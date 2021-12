Sine/IDT de Itaitinga – CE atualiza quadro com novas vagas de emprego

CARGOS VAGAS Ajudante de padeiro 1 Ajudante de serralheiro 5 Analista de marketing 2 Analista de pesquisa de mercado 1 Analista de recursos humanos 1 Assistente de logística de transporte 2 Atendente de lojas 20 Atendente de telemarketing 3 Auxiliar de costureira – de acabamento 1 Auxiliar de linha de produção 20 Auxiliar de manutenção de edificações 1 Auxiliar de mecânico de autos 2 Balconista de açougue 1 Bordadeira 2 Chapeiro 1 Chefe de cozinha 1 Chefe de serviço de limpeza 2 Churrasqueiro 1 Confeiteiro 2 Consultor 2 Contador 1 Controlador de pragas 1 Costureira de máquina reta 1 Costureira de máquinas industriais 5 Costureira em geral 6 Costureiro na confecção em série 3 Doceiro (exclusive no comércio ambulante) 1 Eletricista de instalações 3 Eletricista de instalações de veículos automotores 3 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Encarregado de montagem 1 Engenheiro civil 1 Engenheiro eletricista 1 Esteticista 2 Estofador de móveis 2 Estoquista 10 Gerente comercial 1 Gerente de logística (armazenagem e distribuição) 1 Gerente de produção 1 Inspetor de auditoria 1 Manicure 1 Mecânico de ar-condicionado e refrigeração 1 Mecânico de auto em geral 2 Mecânico de automóveis e caminhões 1 Mecânico de automóvel 1 Mecânico de bombas hidráulicas 1 Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 1 Mecânico de manutenção de tratores 1 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 3 Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) 1 Médico do trabalho 1 Montador de andaimes (edificações) 1 Motofretista 10 Motorista carreteiro 2 Motorista de caminhão 3 Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 1 Operador de acabamento de peças fundidas 2 Operador de caldeira 1 Operador de empilhadeira 5 Pintor de automóveis 1 Representante comercial autônomo 3 Salgadeiro 1 Serralheiro 3 Soldador 2 Supervisor de manutenção de veículos de carga 1 Supervisor de produção química 1 Sushiman 1 Técnico de copiadora 1 Técnico de edificações 1 Técnico de rádio e televisão 1 Técnico em administração 1 Técnico em manutenção de máquinas 1 Técnico em nutrição 1 Técnico em segurança do trabalho 1 Torneiro mecânico 1 Vendedor interno 62 Vendedor pracista 3 Ajudante de farmácia – PCD 1 Atendente de telemarketing – PCD 6 Auxiliar administrativo – PCD 1 Auxiliar de almoxarifado – PCD 2 Auxiliar de lavanderia – PCD 1 Auxiliar de limpeza – PCD 8 Auxiliar de linha de produção – PCD 6 Auxiliar de pessoal – PCD 1 Auxiliar de tráfego – PCD 1 Camareira de hotel – PCD 1 Digitador – PCD 1 Empacotador, a mão – PCD 4 Fiscal de loja – PCD 2 Florista (comércio varejista) – PCD 2 Operador de caixa – PCD 2 Operador de vendas (lojas) – PCD 12 Promotor de vendas – PCD 2 Repositor – em supermercados – PCD 3 Servente de obras – PCD 1

Fonte: Notícias Concursos