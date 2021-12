Sine Piauí disponibiliza mais de 550 vagas de emprego nesta quarta-feira (15)

Em busca de uma oportunidade de trabalho? Esta pode ser a sua chances já que o Sistema Nacional de Emprego no Piauí disponibiliza mais de 550 vagas de emprego nesta quarta-feira (15) para a capital do estado, Teresina.

Do total ofertado, há, aproximadamente, 475 chances para a função de atendente de telemarketing. Para se candidatar, é preciso ter ensino médio completo e seis meses de experiência anterior. Os contratados serão responsáveis por atuar com Call Center Receptivo e Ativo Agilidade no atendimento das solicitações dos clientes.

Além disso, são oferecidas oportunidades para os cargos de Técnico rletrônico de manutenção, Lubrificador de máquinas, Mecânico de auto em geral, Mecânico de refrigeração, Operador de retro-escavadeira, Pedreiro de Acabamento, Pizzaiolo, Soldador e Vendedor pracista.

Existem, ainda, outras 35 chances exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). Neste caso, as vagas são para as funções de Auxiliar de limpeza, Auxiliar de logística, Frentista, Operador de caixa, Operador de telemarketing ativo, Pedreiro e Servente de obras.

A lista completa de postos disponíveis, bem como seus requisitos e escopo de atuação, pode ser encontrada aqui.

Você Pode Gostar Também:

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão comparecer pessoalmente até um dos postos do Sine Piauí. As unidades estão localizadas no Centro de Teresina, no bairro Dirceu Arcoverde, e no Espaço Cidadania.

É possível, ainda, agendar previamente o atendimento por meio do site do Sine. Basta selecionar a aba “Serviços” e, em seguida, optar por “Agendamento”. Os candidatos devem escolher a unidade de interesse, bem como a data e horário de atendimento.

Na ocasião, será entregue uma carta de encaminhamento para uma das vagas disponíveis, caso o perfil esteja de acordo com o exigido pela posição de interesse. Os profissionais deverão, ainda, realizar um cadastro no sistema de dados.