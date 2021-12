Sirenes são acionadas em dois bairros de Salvador devido às fortes chuvas

As equipes da Codesal e das secretarias de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza (Sempre) e da Educação (Smed) estão presentes nas localidades para auxiliar os moradores a saírem das residências em situação de risco. Quatro pessoas já estão sendo atendidas no ponto de abrigamento montado na Escola Municipal de Castelo Branco e receberão toda a assistência necessária no local, até que haja segurança para retornar à residência ou ser encaminhada para o Aluguel Social.

De acordo com o meteorologista do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec), Giuliano Carlos do Nascimento, as chuvas intensas que atingem a capital baiana e boa parte da Bahia são causadas pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), aliada à uma frente fria. A situação neste momento é de alerta máximo na cidade e as chuvas devem permanecer com intensidade fraca a moderada até o fim deste domingo (26).