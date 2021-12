Sisam – SC divulga Processo seletivo para nível fundamental

Serviço de Infra-Estrutura, Saneamento e Abastecimento de Água Municipal do Município de São João Batista ofertas vagas de nível fundamental

No estado de Santa Catarina, o Serviço de Infra-Estrutura, Saneamento e Abastecimento de Água Municipal do Município de São João Batista – Sisam divulga novo edital de processo seletivo que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de nível fundamental.

Confira abaixo as oportunidades:

auxiliar geral;

calceteiro;

condutor de veículo pesado II – retroescavadeira;

operador de estação de tratamento de água.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 7 de janeiro de 2022, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Acesse Concursos. O valor da inscrição está fixado em R$ 20,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e legislação; mais prova prática para o cargo de condutor de veículo pesado II – retroescavadeira.

As avaliações serão aplicadas no dia 23 de janeiro de 2022. seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 10/2021