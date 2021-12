Sistema Nacional de Emprego divulga novas vagas de emprego em Arapiraca – AL

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Arapiraca divulga novas vagas de emprego para profissionais em cargos de níveis fundamental, médio e superior aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS ESCOLARIDADES Administrador Ensino superior incompleto a partir do 5º período ou superior completo (administração) Auxiliar contábil Ensino médio completo Social media Ensino médio completo Zelador Ensino fundamental completo Motofretista Ensino fundamental completo Vendedor Pracista Ensino fundamental completo Técnico em segurança do trabalho Ensino médio completo Oficial de serviços gerais Ensino médio completo Borracheiro Ensino fundamental completo Balenceador de Pneus Ensino fundamental completo Garçom Ensino fundamental completo Técnico em rede Ensino superior incompleto a partir do 5ºperíodo (Tecnologia da Informação) Técnico de Informática Ensino superior incompleto a partir do 5ºperíodo (Tecnologia da Informação) Consultor Técnico Comercial Ensino médio completo Vendedor Pracista Não exigida Atendente de Telemarketing Ensino médio completo Bordador, á maquina Ensino fundamental completo Orientador educacional Ensino médio completo Instrutor de TI Ensino superior incompleto Instrutor de farmácia Ensino superior incompleto Alinhador de Pneus Não exigida Aplicador de Película Ensino médio incompleto

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, presencialmente, na sede do Sine local, no horário das 8 às 14 horas, e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.