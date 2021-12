SiSU 2022: UEMG oferece 1.501 vagas para a seleção

A Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) divulgou o termo de adesão ao Sistema de Seleção Unificada (SiSU) de 2022. De acordo com o documento, a oferta da UEMG para a 1ª edição do programa é de 1.501 vagas em diversos cursos de graduação.

As oportunidades estão distribuídas por 137 cursos ministrados nos campi da universidade. Todas as vagas serão para a modalidade de seleção em ampla concorrência. De acordo com o termo de adesão, não haverá reserva de vagas para estudantes cotistas.

Além do número de vagas, é possível conferir o quadro de cursos ofertados e o peso atribuído pela UEMG para as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

A seleção do SiSU, programa do governo federal por meio do qual o Ministério da Educação (MEC) promove a seleção de estudantes para ingresso em instituições públicas de ensino superior, é tradicionalmente feita com as notas do Enem.

De acordo com o MEC, a seleção das duas edições de 2022 será feita a partir das notas da edição de 2021 do exame. Portanto, só poderão participar da seleção do SiSU os estudantes que fizeram as provas dessa edição do Enem, desde que não tenham zerado nenhuma das provas.

As provas do Enem 2021 foram aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. Segundo o Inep, os resultados do exame estão previstos para o dia 11 de fevereiro de 2022.

A publicação do edital da 1ª edição do SiSU 2022 deve acontecer até o fim deste ano. Já as inscrições, que dependem da publicação do resultado do Enem 2021, devem ser abertas na segunda quinzena de fevereiro de 2022.

