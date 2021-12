Skincare: aprenda a cuidar da pele oleosa em três etapas para verão

A chegada da estação mais quente do ano, o verão, demanda uma adaptação da rotina de forma geral, e o skincare não fica de fora. Os cuidados diários com a pele mudam conforme as trocas climáticas, tudo isso devido as diferentes necessidades da pele – que nesse momento em específico, pede muita atenção no quesito oleosidade.

Com as temperaturas mais altas, é natural que a produção de sebo aumente e consequentemente o aspecto da face fique super oleoso. Sem contar que para quem tem pele oleosa, independentemente da estação, tende a sofrer ainda mais com esse clima quente. Você faz parte desse time? Confira 3 passos imprescindíveis para manter a pele oleosa em dia no verão:

1. Primeiro de tudo: limpeza

A limpeza facial é o primeiro passo de muitas – se não todas – rotinas de skincare. Com o sabonete certo, é possível realizar a higienização adequada da pele e evitar a obstrução dos poros, que ocasiona o aparecimento da acne. Lembre-se de não exagerar nesse passo, lave o rosto no máximo 3 vezes ao dia. Dica: sabonetes com ácidos salicílico e glicólico na composição ajudam no controle da oleosidade.

2. Hidratação e oleosidade são coisas diferentes, não confunda e hidrate-se

Não é porque a pele é oleosa que não é necessário a hidratação! Muito pelo contrário, a pele costuma ressecar ainda mais no verão, o que leva o agravamento da oleosidade. Dê preferência aos hidratantes levinhos ou em gel, sempre oil-free (livre de óleos).

3. Protetor solar é o seu melhor amigo, então, conte com ele pra tudo