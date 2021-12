Sobe para 16 número de mortos por conta da chuva no sul da Bahia

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) atualizou, nesta quarta-feira (22), o número de mortos por conta da chuva no extremo sul do estado. Agora são 16 vítimas desde o início de novembro, duas a mais em relação à sexta-feira (17).

As mortes foram registradas em Itamaraju e Ilhéus. De acordo com os dados coletados pelo órgão, o número de feridos também subiu, de 276 para 278. Ao todo, 378.977 pessoas foram afetadas pela chuva de alguma forma. Entre as cidades mais afetadas estão Itamaraju, Jucuruçu, Prado, Itanhém e Medeiros Neto.

Até então, são 66 municípios em situação de emergência por causa da chuva desde o início de novembro. Segundo a Sudec, cerca de 3.336 pessoas ficaram desabrigadas e precisaram de apoio da prefeitura. Além disso, outras 11.217 ficaram desalojadas, mas não necessitaram de abrigo.