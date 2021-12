Sobe para 170 o número de casos da gripe H3N2 na Bahia; Salvador registrou 38 casos em 24h

Segundo o último boletim divulgado pelo Lancen-BA, o Estado já soma 170 casos de Síndrome Gripal em decorrência da Influenza A H3N2, com 48 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave com internação.

Nesta quarta-feira (15), a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) confirmou a primeira morte em decorrência de complicações da doença, uma idosa de 80 anos. Segundo a secretária de Saúde do Estado, Tereza Paim, a maioria dos casos se concentra em Salvador. Do total, quatro casos são de pacientes que moram em outros estados.

A capital baiana registrou, nas últimas 24h, mais 38 casos da Influenza H3N2. Com isso, sobe para 147 o número de ocorrências de gripe notificados na cidade em 2021. Desse total, 144 casos são do subtipo H3N2 e foram notificados entre o final do mês de novembro e início de dezembro.

Nesta sexta-feira (15), acontece o mutirão da vacinação contra gripe na cidade.