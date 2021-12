Sobe para 24 o número de mortos por conta das chuvas na Bahia

As vítimas são um homem, atropelado por um motorista que perdeu a visibilidade, e um casal que teve o carro arrastado por uma enxurrada. As três mortes foram registradas em Ubaitaba e São Félix do Coribe, respectivamente. Até o momento, os municípios que registraram vítimas fatais são: Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (2), Aurelino Leal (1), Itabuna (2), São Félix do Coribe (2) e Ubaitaba (1).