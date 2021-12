Sobremesa de domingo: aprenda a fazer brownie com chocolate e avelã

Derreta a manteiga e o chocolate no micro-ondas, em potência média, mexendo a cada 30 segundos. Adicione os ovos e o açúcar; misture. Junte a farinha e, por fim, as avelãs e as gotas de chocolate ao leite. Espalhe em uma forma de 20 cm x 20 cm. Asse a 190 °C por 10 a 15 minutos. Retire do forno e interrompa a cocção, colocando na geladeira. Espere esfriar e desenforme. Corte em retângulos de 10 cm x 4 cm. Cubra com o recheio de avelã e banhe. Decore com avelãs.